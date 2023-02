HQ

Helsike så mange remakes og remasters som peprer lanseringene for tiden! Vanskelig å holde styr på alle definisjonene og uttrykkene de bruker for dele spillene inn i egne kategorier som neste uke blir redefinert av hva neste Remaster/Remake/Port kaller seg selv. Denne uken er det snakk om Like a Dragon: Ishin, en spin-off av serien vi tidligere har kjent som Yakuza i vesten. Ishin, originalt lansert kun i japan i 2014, er ifølge utviklerne en remake av originalen gjort i Unreal Engine 4 for å gi grafikken litt moderne preg, samt noen endringer for å forbedre spillopplevelsen.

Like a Dragon: Ishin tar plass i Japan på midten av 1800-tallet, mot slutten Edo-perioden. En periode av historie preget av stor politisk splittelse i landet. Du må nesten høre med vår alles kjære Ingar for mer presis tolkning av den historiske konteksten spillet presenterer. Når det er sagt er dette det jeg vil kalle en lettbeint og til tider humoristisk tolkning; noe som kan inspirere til mer research på egen tid. Spillets handling foregår hovedsakelig i byen Kyo, som på den tiden var hovedstaden i Japan. Du styrer Ryoma Sakamoto, en streng og barmhjertig samurai på jakt etter hevn og en klarere definert rolle i et stadig utviklende samfunn. Ryoma må dermed bygge opp sitt rykte på nytt i en ny by ved å hjelpe innbyggere og klatre oppover byens sosiale og politiske rangstige. Jeg vil ikke røpe noe mer om historien, da den byr på mange spennende vrier som er best opplevd på egenhånd. Forvent å se mange kjente fjes om du er fan av serien, men vær forsiktig om du forventer de skal oppføre seg likt. Mer sier jeg ikke.

Hovedgaten i Kyoto, der du kan kjøpe alt du trenger for å overleve

Ishin skinner virkelig når det gjelder atmosfære. Hvis Kamurocho fra tidligere spill er neonfarger, kaos og storbystemning er Kyo lyden av mennesker som prater med hverandre, fugler som kvitrer, en elv som rolig strømmer gjennom byen. Selv om hyppigheten av sideoppdrag er helt lik som de andre spillene i serien og mange av aktivitetene man gjør er løftet rett fra de, gir dette «filteret» en ny stemning på det hele. Dette er en verden man føler folk lever i. NPCer har tilsynelatende aktive liv og strukturer for hva de gjør til enhver tid på døgnet. Ved flere anledninger stoppet jeg opp bare for å ta inn den vakre byen og folketitte, selv om NPCene hadde en tendens til å låse seg fast til andre objekter, snurre rundt ukontrollerbart eller rett og slett fase ut av virkeligheten. Det bidro egentlig bare til å gjøre folketittingen morsommere, men jeg forstår om det kan være med på å ødelegge opplevelsen.

Man har jo et sverd og en pistol på hoften til enhver tid, noe som selvfølgelig ypper til bråk. Som i resten av serien er gatene krydret med Goons, Ruffians, Ronins og fler klare for å få en på tygga. Ryoma har fire kampstiler å velge mellom, alle med egne bruksområder. Brawler er kanskje den mest gjenkjennelige stilen for de som er vant Ryomas ansiktsbror, Kiryu, fokusert på å slå så mange fiender på en gang med knyttnevene og improviserte våpen. Gunslinger lar deg bruke en pistol ladet med forskjellige typer ammo for å svekke og skade fiender fra lang avstand. Swordsman er fokusert på nærkamp og dueller med sverd, hvor parering og god timing er nøkkelen til seier. Sist men ikke minst har vi Wild Dancer, en stil som lar deg bruke både sverd og pistol for å forvirre og overvelde fiender uten mye hensyn til eget forsvar. Tidlig i spillet kan Gunslinger virke helt latterlig mye kraftigere enn resten og kan bidra til å gjøre noen bosser utrolig enkle, men det tar ikke lang tid før det balanserer seg.

De må jo alltid yppe.

Senere i spillet får man tilgang på en privat hær som en kan bygge og tilpasse selv. I kamp brukes de som buffs eller spesialangrep som kan bidra til å gjøre noen av de vanskeligere duellene enklere. På toppen av dette har man selvfølgelig Heat Actions, spesialangrep som kan aktiveres kontekstuelt om en har holdt en kombo gående lenge nok. De er akkurat så spinnville som i de andre titlene, og bidrar til at kamper aldri er kjedelige. Det kan ta litt tid før du får teken på de nye kampstilene, men når de sitter vil jeg påstå at dette er det mest tilfredsstillende og solide kampsystemene i serien. Spillet legger inn bosser med jevne mellomrom som virkelig tester ferdighetene dine og tvinger deg til å ta en pust i bakken, vurdere om du har trent nok eller har det riktige utstyret. Da sideoppdragene gir deg tilgang til penger, ressurser og nye angrep er det vel så viktig å ta del i nærmiljøet som det er å få hevn.

Man kan selvfølgelig skru spillets vanskelighetsgrad ned til Easy for å få en mer historiefokusert opplevelse hvis man ikke ønsker å legge altfor mye verdi i spillets fokus på å være en solid RPG i tillegg til beat-em-up. Personlig fikk jeg veldig mye ut av å forsøke å rollespille. Det er da spillets plott fortalt gjennom dialogscener speiles i gameplay og alt klaffer. Du må virkelig bygge deg opp fra bunn for å overleve her.

Valgene gjort for å gi liv til Kyo visuelt er lamslående til tider.

Dessverre må jeg trekke spillet på noen fronter. I løpet av min har spillet kræsjet to ganger, og jeg har opplevd en hel haug med stort sett harmløse bugs. Sånn man forventer er fikset i en remake/remaster. Spillet kjører stort sett i en stabil bildefrekvens på 60 bilder i sekundet. Det er jo selvfølgelig å forvente av et PS3-spill på PS5. Spillet har også en funksjon for autosave, noe den tidlig lover deg skal lagre stort sett hele tiden. Ikke stol på den. Fortsett med å lagre manuelt. Det er sykt kjipt å miste tre timer med spilletid bare fordi autosaven ikke gjorde det den fikk deg til å forvente. Spesielt når spillet er på skala med de aller største spillene i serien, si alt mellom 30-60 timer for å nå rulleteksten.

Om du er på jakt etter en bunnsolid action-RPG med glimt i øyet satt i en historisk periode ikke ofte utforsket i spill, er Ishin for deg. Har du spilt alle de tidligere spillene i serien og har lyst på en ny vri på karakterene du elsker og hater og elsker å hate, er Ishin for deg. Nyt en lang, seig, tankefull og morsom historie med minneverdige roller og karakterer.

Dag og natt er knyttet til historie heller enn klokken, men gir allikevel vakre solnedganger.

PS: Hvis Persona 3 Portable er på bunn når det gjelder innsats i å relansere et spill, og Metroid Prime Remastered er på topp, havner nok Ishin et sted midt imellom. Ja, den nye grafikken er fin, men det har blitt for enkelt å se snarveiene utviklere bruker med Unreal Engine. For å si det sånn, det er penere å se på skjermbilder enn i bevegelse. Spesielt når det gjelder refleksjoner. Men det er vel kanskje en remake siden det er bygget på nytt med ny motor? Jeg tror ikke jeg hadde opplevd så stor forskjell om jeg spilte dette i 2014 på original konsoll som å spille det i dag. Men det kan man kanskje si om Metroid Prime også.