Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii demo nå utgitt

HQ

Bare et drøyt år etter det enormt populære og bestselgende Like a Dragon: Infinite Wealth, lader Ryu Ga Gotoku Studio nå opp igjen (en blunderbuss, antar vi?) med et pirateventyr som slippes 21. februar.

Vi snakker selvfølgelig om spin-offen Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, der vi skal innta rollen som Goro Majima. Denne gangen er det pirat-tema med sjøslag, og hvis du synes det høres rart ut, kan vi med glede melde at du faktisk kan prøve det selv først før du kjøper det.

Sega kunngjør via Instagram at en spillbar demo nå er tilgjengelig for nedlasting til PC, PlayStation og Xbox. En ansvarsfraskrivelse om at ingenting du gjør i demoen vil bli overført til det ferdige spillet, noe som kan være godt å vite.