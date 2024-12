Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii er omtrent 30 % lengre enn Like a Dragon Gaiden

HQ

Fans av Yakuza/Like a Dragon har hatt et veldig fint 2024 med det eminente Like a Dragon: Infinite Wealth, men allerede neste år er serien tilbake igjen med Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Det kan betraktes som noe av et spinoff-eventyr, og mange lurer på hvor lenge det er, med tanke på at 2023s Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name kunne fullføres på litt over 10 timer, mens 20 var nok til å se nesten alt. I et intervju med Automaton sier regissør Masayoshi Yokoyama nå at Pirate Yakuza in Hawaii er rundt 30% lenger enn The Man Who Erased His Name.

En rimelig gjetning er derfor at hovedeventyret vil være minst 15 timer langt, og at de som vil se og gjøre alt kan holde på i opptil 30 timer. Det lengre eventyret betyr imidlertid en høyere pris, og i USA vil det koste 10 dollar mer enn The Man Who Erased His Name.

Spillet slippes 21. februar til PC, Playstation og Xbox.