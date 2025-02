Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hadde seriens nest beste Steam-lansering

HQ

I forrige uke var det premiere på Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, et spinoff-eventyr basert på fjorårets Like a Dragon: Infinite Wealth med Goro Majima i hovedrollen som pirat.

Spillet ble møtt med gjennomgående høye rangeringer - inkludert fra oss på Gamereactor - og tilsynelatende var det stor interesse fra fansen. GameDiscoverCo (via Neogaf) bemerker at det fikk en veldig fin start på Steam. På det meste spilte 22 327 spillere det samtidig, noe som er det nest beste Steam-resultatet et spill i serien noensinne har hatt ved lansering.

Nummer én er det tidligere nevnte Like a Dragon: Infinite Weather med 46 161 samtidige spillere, mens Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ligger på tredjeplass med 13 737.