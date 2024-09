Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, med Goro Majima i hovedrollen, annonsert for utgivelse i februar 2025

Goro Majima er, etter Ichiban Kasuga og Kiryu Kazuma, den mest populære karakteren i hele Yakuza/Like a Dragon-serien siden oppstarten. Hans teatralske stil og overstrømmende karisma har vært en konstant i Ryu Ga Gotoku Studios stadig skiftende kriminelle underverden, og neste år vil han endelig få sin egen solohovedkarakter. Under RGG Summit 2024, som for øyeblikket strømmes på Segas kanal, annonserte studioet Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, et actioneventyr med "Mad Dog of Shimano" i hovedrollen.

Selv om presentasjonen er rask, vet vi at denne nye tittelen betraktes mer som en oppfølger til Like a Dragon: Infinite Wealth enn en spin-off, ettersom vi får se Goro forlise på en strand på Hawaii og miste hukommelsen (hvordan kom han dit?), og deretter, i en sekvens av hendelser som er seriens spesielle humor verdig, blir kaptein på et skip fra 1600-tallet og kjemper mot en rekke fiender utkledd som en ekte pirat.

Som vanlig kan du forvente store doser action (det ser ut som om sanntidskampen er tilbake her) og massevis av uforglemmelige sideoppdrag og minispill.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii kommer 28. februar 2025 på PC, PS5, PS4, Xbox One og Xbox Series X/S.