Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii viser frem mer av sine kaotiske sjøkamper

Som lovet fikk vi i går en helt ny Like a Dragon Direct, en sending som fokuserte spesielt på Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii og la stor vekt på kamper og tilpasningsmuligheter.

I showet, som varte i rundt 14 minutter og som du kan se i sin helhet nedenfor, fikk vi lære enda mer om hvordan kampene og handlingen vil være forskjellig på land og til sjøs, og så mer av sjøkrigføringen som vil få Assassin's Creed IV: Black Flag-fans til å skjelve og Skull and Bones fans til å skjelve.

Men dette var ikke alt, vi fikk også et glimt av den sprø og latterlige skipstilpasningen, mannskapsbyggingssystemene og -elementene som lar deg skape et virkelig bisart mannskap, en smakebit av de merkelige og fantastiske sideaktivitetene som vil bli tilbudt, og vi fikk også en forsmak på hva som venter fansen etter lanseringen.

Ryu Ga Gotoku Studio har nå bekreftet at Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vil få en New Game+ -modus, som vil komme til spillet etter utgivelsen som en del av en gratis oppdatering. Det er ingen tidslinje for når denne oppdateringen vil komme, men med planlagt lansering 21. februar på PC, Xbox og PlayStation, er det ingen tvil om at New Game+ vil komme kort tid etterpå.

Er du spent på Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?