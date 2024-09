Like a Dragon vil fortsette å handle om middelaldrende menn og deres utfordringer

HQ

Etter en svært vellykket æra som hovedperson i Yakuza -serien, trakk Kazuma Kiryu seg i praksis tilbake etter Like a Dragon: Infinite Wealth. Nå er han erstattet av en annen mannlig hovedperson, Ichiban Kasuga, og også han henger i hovedsak sammen med flere mannlige venner. Så hvor er jentene?

I et intervju med Automaton sier regissør Ryosuke Horii og hovedplanlegger Hirotaka Chiba nå at Like a Dragon -serien vil fortsette å handle om middelaldrende menn og deres ofte ganske hverdagslige bekymringer :

"Vi er middelaldrende menn selv ... så det er nok den målgruppen vi sikter oss inn på."

Det viser seg at duoen faktisk ser på denne litt gammeldagse tilnærmingen til serien som et av dens viktigste salgsargumenter. Horii utdyper :

"Jeg tror at nettopp dette er et av salgsargumentene til Like a Dragon. I Yakuza: Like a Dragon starter alt med tre arbeidsledige middelaldrende menn som sier: "La oss gå på Hello Work." De har en annen utstråling enn en gruppe unge helter ville hatt, som klager over ryggsmerter og lignende. Men denne "menneskeligheten" du føler på grunn av alderen deres, er det som gir spillet originalitet."

Han avslutter med å si at han er takknemlig for at stadig flere kvinner oppdager serien, men at han ønsker å beholde den som eventyr som dreier seg om gamle menn, med vitser om alle slags plager :

"Vi har hatt en stor økning i nye fans, inkludert kvinner, noe vi er veldig glade og takknemlige for. Vi har imidlertid ingen planer om å bevisst endre samtaleemner for å imøtekomme nye fans. Da ville vi ikke kunne fortsette å snakke om ting som urinsyrenivåer ... (ler)"

Hva synes du, er det på tide å la kvinner ta en større rolle i Like a Dragon -serien, eller er det bra som det er?