Like a Dragon: Yakuza blir TV-serie på Prime Video i oktober

Like a Dragon-spillene, tidligere kjent som Yakuza, har økt voldsomt i popularitet over hele verden de siste årene, så det er forståelig at Sega har gitt oss mange nye spill i serien i det siste. Ikke at den japanske utgiveren vil stoppe med det i disse multimediedager.

Amazon og Sega avslører at en live-action TV-serie som rett og slett heter Like a Dragon: Yakuza vil ha premiere på Prime Video den 24. oktober. Ryoma Takeuchi vil spille hovedrollen som Kiryu Kazuma i de 6 episodene som vil bli delt mellom 24. oktober og 1. november.

Det er ikke den eneste delingen, da en pressemelding også kunngjør at serien vil utspille seg i to tidsperioder: 1995 og 2005. Vi blir fortalt at historien vil være løst basert på det første spillet. Tiden vil vise om dette betyr at vi får se noen av de sprø sidehistoriene, ekstraordinære kampene og generelt absurde situasjonene fra dette og andre spill i serien.

Hva må Like a Dragon: Yakuza gjøre riktig for å tilfredsstille deg?