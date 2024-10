Like a Dragon: Yakuza - Episoder 1-3

HQ

Det siste spillet i serien, Like a Dragon: Infinite Wealth, endret ganske mye av mitt syn på denne serien. Jeg likte Ichibans eventyr på Hawaii, og selv om jeg langt fra er noen redaksjonell veteran i denne spillserien, har jeg dyppet tåa i vannet en god del med en rekke spill under beltet. Derfor var det ganske stor interesse for å sjekke ut Prime Videos siste forsøk på å lage serier basert på spill, og med tanke på hvor strålende de klarte Fallout, var det fortsatt håp om noe fengslende og vellaget med Yakuza.

Som forventet blir vi umiddelbart møtt av et nærbilde av en tatovering. En av seriens hovedpersoner sitter i en trang celle, og vi får raskt vite at serien utspiller seg både i 1995 og 10 år frem i tid. Etter en hendelse blir fire foreldreløse karakterer fanget opp i underverdenen, og karusellen av intriger, vold og intrikate forbindelser mellom karakterene vi følger kan begynne. Mye av fokuset ligger på Kazuma Kiryu, men de tre barndomsvennene får også små historier. Det er imidlertid nettopp i disse historiene at en av to store skuffelser ligger: Det er lite spenning eller spenning i det hele tatt. Historien forløper i et merkelig tempo der ikke bare hoppene mellom de 10 årene roter det hele til, men også at scenene føles langtrukne og i noen tilfeller ganske malplasserte. Joda, det er karakterer med mye fokus, som overhodene for de ulike klanene og så de fire foreldreløse vennene, men det er også et virvar av navn og personer man mister helt oversikten over. På samme måte behandles de opprullede trådene med et underlig fokus og bidrar til et tempo som ofte føles for tregt.

Noen av skuespillerne er definitivt gode, men karakterene deres føles ganske endimensjonale.

Den andre skuffelsen i tillegg til dette er at som en adaptasjon av en spillserie, føles det mest som om de har klistret på navnet i et forsøk på å få folk interessert. Joda, jeg kan forstå at de merkeligste elementene fra spillene kanskje ikke er så lette å gjøre noe med, men spørsmålet er om de ikke burde ha gjort det uansett. Som å gå all-in på rare karakterer og hendelser og bare lage et sirkus av det hele. Det hadde kanskje vært helt latterlig og ren galskap, men det hadde nok i det minste vært mer interessant. Ikke engang sparking og slag eller action gir noen spenning, i hvert fall ikke i disse tre første episodene. Mange scener føles også ganske forhastede, nesten farseaktige på et vis.

Det er en tynn følelse av litt hardkokt drama å bli underholdt av her, noen ganger. Og i løpet av tre episoder på 40 minutter vil jeg ikke si at jeg kjedet meg fullstendig. Grunnlaget er lagt for fremtidige kamper, og litt kompleksitet er vevd inn for å antyde at ting kan bli litt mer høylytte senere. Det redder imidlertid ikke en treg historie som selvfølgelig burde ha tordnet videre og våget å ta sjanser. Handlingen vil utvilsomt tykne til og sammenstøtene bli viktigere etter hvert som episodene ruller videre, og i så måte er det etter min mening noe av det beste med TV-serien at ting får lov til å ta tid. Men det betyr ikke at det som kommer etter noe mer eksplosivt, trenger å være kjedelig.

Tatoveringene er i hvert fall godt utført.

Et knippe solide skuespillerprestasjoner, gater badet i neonlys og en tidvis fin setting er noen små plusser som likevel røper en produksjon med stort budsjett og mange skuffelser andre steder. Kanskje kan man sette pris på at den også er ganske jordnær til tider, men hvis man skal sette Like a Dragon -stempelet på det hele, hadde det vært bedre om i det minste noen dialoger eller øyeblikk føltes som om de kom i nærheten av det vi ofte ser i de populære spillene og kildematerialet.

