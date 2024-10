Like a Dragon: Yakuza får sin første skikkelige trailer i forkant av premieren senere denne måneden

HQ

Har det noen gang vært et bedre tidspunkt enn akkurat nå å være fan av serien tidligere kjent som Yakuza (men som nå har skiftet navn til Like a Dragon)? For det første fikk vi det utrolig underholdende Like a Dragon: Infinite Wealth tidligere i år, og i februar kommer Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Som om ikke det var nok, har TV-serien Like a Dragon: Yakuza premiere på Prime Video den 24. oktober, og nå har den fått sin første skikkelige trailer. I videoen får vi en smakebit av begge tidslinjene i serien, der vi følger en ung Kazuma Kiryu og hans reise inn i den japanske yakuzaen, men vi får også møte en eldre versjon av Kiryu etter at han har sittet i fengsel.

Ved første øyekast ser serien mer seriøs ut enn spillene, der fullstendig galskap når som helst kan blandes med dødsens alvor, men vi antar at det aspektet også vil være til stede. Men nok vandring, sjekk ut traileren nedenfor.