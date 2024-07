Like a Dragon: Yakuza Hovedrolleinnehaveren sier han vil spille Kazuma Kiryu "på min egen måte"

HQ

For noen måneder siden ble det avslørt at Like a Dragon -spillene vil bli adaptert til en TV-serie kalt Like a Dragon: Yakuza, som har premiere på Amazon Prime Video den 25. oktober. Serien følger Kazuma Kiryu (som spilte hovedrollen før Ichiban Kasuga tok over), og han spilles av Ryoma Takeuchi.

I et intervju med IGN snakker Takeuchi mer om hvordan han ser på den populære hovedpersonen Kiryu, og sier :

"Jeg tror vi alle ubevisst jager etter det som mangler i livene våre, og vi ønsker alle å bli elsket. Med dette i bakhodet tenkte jeg på hva Kiryu kan være på jakt etter i Kamurocho, mens han strever for å bli dragen av Dojima. Han vil ha en familie, han vil ha kjærlighet, og han er ikke engang klar over hvor mye dette driver ham. Han er en helt som lever sitt liv med ærlighet, men han kjemper når han må kjempe, og det hender at han gjør feil."

Takeuchi vil ikke prøve å kopiere spillenes versjon av Kiryu uten videre, men sier at han vil prøve å gi ham sin egen vri og gjøre ting på sin egen måte:

"Jeg har stor respekt for fansenes følelser. Men når jeg spiller en karakter, må jeg uttrykke dem på min egen måte, så jeg kan ikke ta hensyn til andres forutinntatte meninger. Jeg har undersøkt spillene for meg selv, for å identifisere Kiryus kvaliteter og legemliggjøre dem på min egen måte. Jeg håper selvfølgelig at fansen vil være fornøyd med min fremstilling - men jeg kan med sikkerhet si at jeg har gjort mitt beste for å spille Kiryu. Det er ikke noe poeng i å prøve å overgå det originale spillet; jeg ville heller vise respekt for spillene samtidig som jeg skapte noe nytt som kunstner."

Og det høres ut som et godt resonnement, ikke sant?