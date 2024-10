Like a Dragon: Yakuza kommer på Prime Video i dag - verdensomspennende lanseringstider

HQ

Fans av Ryu Ga Gotoku Studio Yakuza/Like a Dragon-franchisen kan feire i dag, for Prime Video har premiere på den nye Like a Dragon: Yakuza live action-serien i dag, med Ryoma Takeuchi i hovedrollen som den legendariske Kazuma Kiryu. Serien vil utforske karakterens begynnelse fra de laveste lagene i Toho-klanen i det fiktive Tokyo-området Kamurocho til å bli den legendariske Dragen av Dojima.

Men hvis du prøver å få tilgang til serien akkurat nå på Amazons strømmetjeneste, vil du se at den ennå ikke er tilgjengelig. Og det er fordi Like a Dragon: Yakuza har premiere kl. 16:00 BST/17:00 CEST i Europa. Og i tilfelle du leser oss utenfor disse områdene, bare vet at globale tidsplaner allerede er tilgjengelige, takket være en praktisk guide opprettet av fansamfunnet på Resetera med alt du trenger å vite før du begynner å se serien, hvis dette er din første smak av Yakuza-serien.

Om noen timer slippes de første tre episodene av serien, og mange nykommere vil kunne møte Kiryu og de andre ikoniske karakterene som befolker universet, for eksempel Akira Nishikiyama, Goro Majima (som slipper sitt første soloeventyr i videospill neste år) og mange flere.

Skal du dykke inn i verdenen til Like a Dragon: Yakuza i dag?