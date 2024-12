Like a Dragon/Yakuza-serien feirer 19 år, så mange nyheter loves til neste års jubileum

HQ

Den 8. desember var det 19 år siden det første spillet i Yakuza-serien ble lansert (i Japan). Hva er i dag Like a Dragon. Ryu Ga Gotoku Studio takker for all støtten i en videomelding fra produsent Masayoshi Yokoyama på X. Dette betyr også at dagene nå begynner å telle ned til seriens 20-årsjubileum neste år. Ifølge Yokoyama vil denne nedtellingen inkludere ulike arrangementer og kunngjøringer. I tillegg vil det komme nye varer fra og med neste år.

Når det gjelder spilling, er vi ikke langt unna en spinoff i form av Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Dette sjørøvereventyret med Majima i hovedrollen vil bli utgitt 21. februar.