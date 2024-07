Like a Dragon: Yakuza til å være vert for et panel på San Diego Comic-Con

HQ

Amazon Prime Video er satt til å ha en veldig stor tilstedeværelse på San Diego Comic-Con i år. Streameren vil holde paneler og visninger for mange av sine største og mest etterlengtede prosjekter, inkludert The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power, animasjonsinnsats som Invincible, Sausage Party: Foodtopia og Batman: Caped Crusader, og til og med den kommende tilpasningen av Ryu ga Gotoku's RPG-serie Like a Dragon.

Den 26. juli kl. 22:30 BST / 23:30 CEST vil hovedrolleinnehaveren i serien, Ryoma Takeuchi, innta scenen sammen med en "surprise A-list star from the cast", og noen produsenter for å snakke om prosjektet og til og med presentere en eksklusiv første titt.

I hovedsak ser det ut som om vi kan lære noen spennende ting om den kommende live-action-innspillingen av RPG-serien innen utgangen av måneden, og alt før debuten den 24. oktober.