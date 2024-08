Like a Dragon: Yakuza TV-seriens skuespillere har ikke spilt spillene og har ingen planer om å gjøre det

HQ

Amazon fortsetter sin utvikling av videospillserier, og den nyeste adaptasjonen er Like a Dragon: Yakuza. Yakuza-spillene er ikke de mest populære titlene her i Vesten, men med utgivelsen av Like a Dragon: Infinite Wealth har vi sett publikum vokse, og du kan trygt si at de fansen som finnes er hardbarkede.

Det ser imidlertid ut til at skuespillerne i den kommende serien ikke er fans av kildematerialet, og at de ikke har spilt spillene. Det er til og med forklart i intervjuet med GamesRadar at de ble bedt av seriens skapere om å unngå å spille spillene.

"Jeg kjenner disse spillene - alle i verden kjenner disse spillene. Men jeg har ikke spilt dem," sa Kiryu-skuespilleren Ryoma Takeuchi. "Jeg skulle gjerne prøvd dem, men de måtte stoppe meg fordi de ville - for karakteren i manuset - utforske fra bunnen av. Derfor bestemte jeg meg for ikke å spille."

Kento Kaku, som skal spille Akira Nishikiyama, la til at "Vi bestemte oss for at vi ville sørge for å lage vår egen versjon, gjenoppleve karakterene, ta deres åndelige elementer og legemliggjøre dem på vår egen måte. Det var en klar linje vi ønsket å trekke, men alt på bunnen var respekt."

Vi har sett vellykkede videospillfilmatiseringer uten at folk har spilt spillene. Ta en titt på Fallout, for eksempel, men med tanke på at skuespillerne i Like a Dragon: Yakuza spiller allerede etablerte karakterer, hadde det kanskje gjort godt å bli kjent med dem.

