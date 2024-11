Like a Dragons tekniske sjef ønsker "å lage en ny Dragon Engine spesialisert for høyspesialiserte konsoller"

HQ

De fleste vil være enige i at Like a Dragon: Infinite Wealth er et veldig flott spill. Det ble utviklet ved hjelp av Ryu Ga Gotoku Studios egen Dragon Engine, som ble utviklet spesielt for Yakuza 6: The Song of Life, som opprinnelig ble lansert i 2016 og for øyeblikket er tilgjengelig for PC, PlayStation 4 og Xbox One.

Det er selvfølgelig åtte år siden, og mye har skjedd siden den gang. I et intervju med Automaton sier studioets tekniske leder Yutaka Ito at grafikkmotoren har blitt oppdatert kontinuerlig, men at han gjerne vil utvikle et nytt Dragon Engine fra bunnen av, laget for kraftigere plattformer.

"Like a Dragon-serien har utviklet seg teknologisk for hver tittel, men kjernen i serien er Dragon Engine som ble utviklet for Yakuza 6. Slik sett vil jeg personlig gjerne prøve å lage en ny Dragon Engine spesialisert for høyspesialiserte konsoller, og med den utvikle et nytt actioneventyrspill."

Vi er neppe alene om å synes at dette høres ut som en strålende idé, selv om vi kanskje må vente lenge. Ito er nøye med å understreke at dette bare er hans personlige drøm, og ikke noe som nødvendigvis er knyttet til studioets planer.

"Dette er bare hva jeg personlig føler, så det har ingenting med studioets faktiske planer å gjøre (ler)."

Men ... hei, drømmer går i oppfyllelse, og vi krysser fingrene for at han får ønsket sitt oppfylt, slik at Ichiban Kasugas uunngåelige comeback vil se bedre ut enn noen gang før.