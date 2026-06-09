Liket av en savnet amerikansk universitetsstudent er funnet i Kyoto

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Liket av en 20 år gammel amerikansk statsborger, identifisert som James Higginbotham, er funnet i et fjellområde nær Kyoto i Japan. Den unge mannen hadde vært savnet siden 29. mai, da en familiekrangel førte til at han gikk ut for å «få litt frisk luft», ifølge hans mor, Nancy Higginbotham, på sosiale medier. Kort tid etter forsvant signalet fra James' mobiltelefon i området, og han forble savnet frem til i dag, fortalte hun også til Reuters.

James var på reise med hele familien for å feire sin yngre brors videregående skoleavslutning. En innledende leteaksjon med mer enn hundre personer, inkludert politi, hundepatruljer og helikoptre, ga ikke resultater, og det var under en ny leteaksjon, som utvidet området, at han ble funnet. Foreløpig er detaljer om dødsårsaken konfidensielle.