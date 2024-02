HQ

Hvis du ikke allerede har spilt Lucas Popes utmerkede og etter hvert ganske tilgjengelige spill om å opprettholde en grenseovergang i et østlig kommunistland ved å avhøre og etterforske innvandrere, Papers, Please, bør du definitivt prøve det med en gang. Spillet vokser på deg, og er designet for at du skal fortsette å lære etter hvert som gjennomspilling etter gjennomspilling mislykkes når du ikke klarer å behandle nok innvandrere til å skaffe mat på bordet til deg og familien din, men samtidig er det en struktur som er så spennende at den burde fungere som en struktur for andre spill. Den er rett og slett for subtil til å være rammen rundt ett enkelt spill.

Heldigvis har Hilltop Studios ingen planer om å la Popes gode idé gå til spille, og hvis du syntes Papers, Please var litt deprimerende, eller kanskje stressende, har Lil' Guardsman satt et Cartoon Network-aktig narrativt og visuelt preg på formen, og kombinert det med masse selvparodierende humor er dette en flott light-versjon av Popes mer seriøse, virkelige spill.

Du heter Lil og bor i en slags fantasiversion av New York kalt "The Sprawl", som føles som en smeltedigel av mennesker, raser, religioner, trosretninger og holdninger. Faren din er en av grensevaktene som hver dag bestemmer hvilke reisende som skal få komme inn på The Sprawl, men når spillet begynner, har han lagt planer på den lokale puben, så selv om du bare er 12 år gammel, er du vikar for dagen og blir relativt sømløst introdusert til verktøyene du har for å identifisere, undersøke og til slutt bestemme hvilke sprø fantasifigurer som kommer inn på The Sprawl og hvem som blir nektet adgang.

Dette er en annonse:

Det som følger er både enkelt og til og med relativt statisk, men takket være en overflod av sjarm klarer Lil' Guardsman å overvinne kritikken om et litt for tregt og forenklet premiss og fremstår som en imponerende debut fra Hilltop.

Det hele begynner med estetikken, for selv om Lil' Guardsman ikke har mye animasjon, og til tider kan se ut som utklippede pappmasjéfigurer som bare beveger seg i visse situasjoner, oser det av Cartoon Network-aktig visuell oppfinnsomhet og farger. Den eksisterer i en ganske perfekt forlengelse av Adventure Time, Samurai Jack, Steven Universe, Johnny Bravo og andre klassikere med en overdrevet, tegneserieaktig strek og sterke farger. Det er forlokkende å se på hele tiden, og selv om antallet unike steder er få, er det liv og detaljer å finne de fleste steder.

Man skulle tro at det ville bli kjedelig å spørre ut karakterer om hva de gjør i The Sprawl og deretter avgjøre om forklaringen gir mening eller ikke, alt fra den samme lille hytta, men Lil' Guardsman er ikke for lang, og klarer å holde deg interessert ved å presentere en så eklektisk blanding av karakterer, som hver og en føles som en egen oppdragslinje. Tidlig i spillet konfiskerer du til og med "blodgull" fra den onde gamle mannen som tilsynelatende utnytter en konfliktsone til å utvinne verdifulle mineraler og smugle dem inn i The Sprawl. Dette gjøres ved hjelp av de unike verktøyene du er utstyrt med, som en magisk røntgenskanner og en såkalt "sannhetsparfyme" (ja, du leste riktig). Poenget er at selv om denne utvekslingen bare varer i tre-fire minutter, er det en minneverdig affære.

Dette er en annonse:

Det er over 100 unike karakterer å gå gjennom mens du oppgraderer de samme verktøyene, samler gullmynter og lærer mer om en mystisk kraft som lar deg reise tilbake i tid og revurdere hvem du har sluppet inn og holdt ute i fortiden.

Det er ikke som om det er en spesielt minneverdig overordnet fortelling her, og det ville ha hjulpet Lil' Guardsman til å føles like fascinerende i en større skala som det gjør når du bare... vel, er i det. Når det er sagt, er dette veldig mye sjarm for den summen det koster, så uansett om du har Switch, PC, PlayStation eller Xbox, bør du prøve Lil' Guardsman eller Papers, Please. Spill Papers, Please. Vær så snill.