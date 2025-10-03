Lille-keeperen redder tre straffer på rad i Europa League-kampen mot Roma

HQ

Lille Olympique Sporting Club (eller LOSC) er et av de syv lagene som har tatt de seks første poengene i hele Europa League. I går oppnådde de det i en borteseier mot Roma, 1-0, der det franske laget scoret i det sjette minutt, takket være Hakon Arnar Haraldsson, og deretter klarte å holde Roma unna... blant annet ved å redde tre straffer på rad.

De kom i de siste minuttene av andre omgang, etter en hands av Aissa Mandi. Artem Dovbyk fikk i oppgave å skyte straffen, men bommet. Dommer Erik Lambrecht beordret imidlertid omkamp fordi VAR fant ut at forsvarsspilleren Romain Perraud hadde gått for langt inn i feltet, og clearet ballen bakover til corner etter redningen.

Dovbyk bommet deretter igjen, og skjøt nøyaktig i samme side, men VAR fant ut at Romas keeper, Berke Özer, var et skritt foran. Matías Soulé fikk i oppgave å skyte den tredje og avgjørende straffen ... og ble igjen reddet av Özer. Den tyrkiske keeperen avviste alle de tre straffeskuddene, noe som etterlot fansen i Roma i vantro, og Romas manager Gian Piero Gasperini sa at han aldri hadde sett noe lignende.

"Du kan ikke skyte straffer på den måten i Europa"

Berke Ozer, som kom til Lille i august i fjor da PSG signerte Lucas Chevalier, ble kampens helt. "Ingen kan forvente å redde tre straffer på én kveld. Det var som å være i en drøm for meg". I dag kritiserte naturligvis også italiensk presse de myke skuddene til Dovbyk og Soule. "Du kan ikke skyte straffer på den måten i Europa", publiserte Corriere dello Sport (via FootMercato).

"Dovbyk bommet på sitt første skudd, og gjorde det verre med sitt andre. Så stoppet Soulés oppfinnsomhet der, med et mykt, målløst skudd. For omtrent ett år siden kalte Gasperini, da i Atalanta, Lookman "den verste straffesparkskytteren jeg noensinne hadde sett". Kanskje frem til i kveld", sa den italienske avisen.

