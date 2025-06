Lilo & Stitchs barberte ismann-skuespiller har gått bort 57 år gammel

HQ

Hvis du nylig har vært på kino for å se den populære nyinnspillingen av Lilo & Stitch, vil du være kjent med opptredenen til den hawaiianske skuespilleren David Heklili Kenui Bell, som dukket opp i filmen som live-action-versjonen av iskremmannen som slipper sin barberte is (det er iskrem i den animerte originalen) gjennom den rene ærefrykten for å se Jumba og Pleakley gjennom en fremmed portal. Grunnen til at vi nevner dette, er at Bell dessverre har gått bort.

Dette ble bekreftet i et Facebook-innlegg av søsteren Jalene Kanani Bell, som skrev at han var 57 år gammel da han døde. Hun etterlater en nydelig hyllest til sin bror:

"Det er med tungt hjerte jeg deler at min søte, sjenerøse, talentfulle, morsomme, strålende og kjekke lillebror David H. K. Bell vil tilbringe dagen i dag i selskap med vår himmelske Far. Jeg har ventet på ordene og tankesettet som skal til for å uttrykke gleden over det mennesket og den prinsen av en mann han var, men skjebnen dyttet meg i hånden i morges med et forhåndsplanlagt farsdagsnyhetsbrev som hedret mennene i våre liv."

Hele meldingen går i dybden på Bells liv, og hvordan han nylig spanderte en premierevisning på Lilo & Stitch på familien på første rad, hvor han etterpå feiret med barbert is.

For å runde av filmografien sin vil Bell posthumt dukke opp i The Wrecking Crew, en actionfilm ledet av Jason Momoa og Dave Bautista.