Lilo & Stitchs første teaser gjør oss spente på den kommende live-action-filmen

Mens fansen har vært mindre begeistret for Disneys nylige live-action-remakes av mange av sine animerte prosjekter, ser det ut til at Lilo & Stitch live-action-alternativet ser ut til å lande på en mer positiv måte så langt.

Det ser ut til å være forsiktig optimisme, og selv om mange av kommentarene til teaser-traileren for filmen på Disneys YouTube-kanal har uttalt at Stitch ser flott ut, og at fansen elsker hvordan det ikoniske romvesenet ødelegger en sandslottkopi av det berømte Disney-slottet, holder folk fortsatt pusten til de får se hvordan Jumba og Pleakly og Gantu og de andre romvesenene faktisk ser ut.

Men så langt viser denne korte teaseren en ganske overbevisende nyinnspilling av et av Disneys mindre profilerte, men likevel elskede animasjonsprosjekter. Vi vil uten tvil få en full trailer i løpet av de kommende månedene, ettersom det er mindre enn seks måneder til filmen har global premiere 23. mai 2025.