Lilo & Stitchs originale regissør kan komme tilbake for Disneys oppfølger

En av de opprinnelige regissørene og manusforfatterne for Lilo & Stitch kan være på vei tilbake til Disney. Chris Sanders, medregissør og medforfatter på den animerte filmen fra 2002, er i søkelyset for å skrive Disneys live-action oppfølger til rebooten som ble laget tidligere i år.

Lilo & Stitchs live-action-versjon gjorde det så bra på billettkontoret at Disney hoppet på sjansen til å gi den en oppfølger. I følge The Hollywood Reporter, den aktuelle avtalen krever bare at Sanders skal skrive Lilo & Stitch 2 og ikke regissere det.

Etter å ha regissert The Wild Robot på DreamWorks, jobber Sanders også med en oppfølger for det prosjektet også. Det er verdt å merke seg at Sanders også ga stemme til Stitch i begge versjonene, så han har egentlig aldri vært for langt unna Stitch.

Siden manuset ennå ikke er skrevet, er vi usikre på om handlingen i Lilo & Stitch 2 vil følge historien i den animerte oppfølgeren, eller om den vil gi oss noe helt annet.