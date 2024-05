Lily Gladstone og Apple TV+ slår seg sammen igjen for Fancy Dance

Apple ser ut til å ha funnet en ekte stjerne i Killers of the Flower Moon's Lily Gladstone, og de vet tydeligvis dette ettersom teknologigigantens produksjonsselskap har tappet Gladstone til å lede rollebesetningen i sitt kommende drama Fancy Dance.

Filmen er regissert av Reservation Dogs' Erica Tremblay, og den kommer til Apple TV+, tilsynelatende ikke på kino som vi så med Killers, 28. juni, og med dette i bakhodet har vi en trailer og hele synopsis av filmen å sjekke ut.

"Siden søsteren forsvant, har Jax (Lily Gladstone) tatt vare på niesen Roki (Isabel Deroy-Olson) ved å skrape av på Seneca-Cayuga-reservatet i Oklahoma. Hvert eneste ledige minutt går med til å finne den savnede søsteren, samtidig som hun hjelper Roki med å forberede seg til en kommende powwow. Med fare for at Jax mister foreldreretten til Rokis bestefar, Frank (Shea Whigham), legger de to ut på veien for å finne Rokis mor i tide til powwowen. Det som begynner som en leteaksjon, utvikler seg gradvis til en langt dypere undersøkelse av kompleksiteten og motsetningene hos urfolkskvinner som beveger seg gjennom en kolonisert verden, samtidig som de er prisgitt et mislykket rettssystem."

Det virker selvsagt som om dette kan bli nok en svært tung film, men å dømme etter hennes prestasjon i Killers virker det definitivt som noe Gladstone er mer enn i stand til å tilby. Sjekk ut traileren nedenfor.