Ingen andre spill enn mesterverket Tetris er beviset på at en enkel, genial idé kan være nok. Det skal ikke så mye mer til enn nettopp den oppfinnsomheten for å skape noe som kan underholde for alltid, og puslespillsjangeren er på mange måter ganske takknemlig for dette. Javisst, det kan gjerne være kledd i en fin visuell drakt eller ledsages av en spennende historie, men nettopp hvor gode alle gåtene er blir så sentralt. Du kan strippe alt annet ned til et minimum og likevel få noe fantastisk. Det er få sjangre som kan slippe unna med dette i like stor grad hvis kjernen er intakt.

HQ

Det er litt over et halvt år siden jeg prøvde Color Pals, og selv om hjertet mitt slår litt ekstra hardt for gåtespill, hadde jeg ikke så mye moro med det i det hele tatt. Men det skal vi ikke dvele ved. Grunnen til at jeg nevner det er at Lily in Puzzle World er litt sånn, men det klarer å være litt morsommere i all sin enkelhet.

Likevel er det for enkelt. Både når det gjelder oppgaver og utseende. På en skjerm må du få den lille figuren Lily til en dør som betyr at du har fullført banen. Men først må du nå en blokk med en nøkkel på for å åpne døren. Det er veldig enkelt det meste av tiden, og selv om det legges til noen hindringer i banene i siste halvdel, vil du komme deg gjennom spillets femti baner på ganske kort tid. En fin, men litt kjedelig, musikksløyfe akkompagnerer det lille eventyret ditt, og utformingen av banene blir raskt repeterende, men med litt varierende vanskelighetsgrad og med litt forskjellige objekter. Når det gjelder musikksløyfen, minner den meg om en jeg produserte til en venns mobilspill for mange år siden. Nå tror jeg ikke at den er stjålet eller noe, jeg vil bare understreke enkelheten i den. Uansett blir det kjedelig, og det trengs noe mer her.

Dette er en annonse:

I tillegg til sagblad, piler og risikoen for å bomme på et hopp, finnes det en funksjon som forvandler den store Lily til en mindre form. I denne formen kan du komme deg gjennom mindre områder og hoppe høyere. Det er også noen blokker som beveger seg eller faller ned når du går på dem, og også sopp som du kan hoppe på. Det at banen foregår på en fast skjerm, gjør at du får god oversikt og raskt vet hvordan veien mot målet vil bli. Du trenger bare å kaste et raskt blikk på banen, så vet du hvordan du skal løse det hele, og her kan jeg føle at det kunne vært gjort mye vanskeligere med tanke på dette. En ekstra vri som dukket opp etter et antall nivåer hadde gjort det morsommere.

Når det gjelder designet, er jeg litt i tvil. Det har en visuell stil som kan sammenlignes med en av disse fargeleggingsbøkene som du fyller ut selv. Bortsett fra Lily er alt i svart-hvitt, og her kunne man ha gjort noe interessant, for eksempel ved å fargelegge blokkene når man går på dem. Det er så mange ganger man etter å ha gjennomført en del baner begynner å tenke: "Ja, skjer det ikke noe mer?".

Noen baner byr på litt utfordringer, spesielt når det gjelder timing av hopp, og jeg kan tenke meg at dette er en god inngangsport til puslespill for yngre mennesker. For meg personlig føles dette alt for enkelt, og det kunne godt ha vært noen flere vanskelige gåter. Det er på ingen måte en katastrofe, men på mange måter eksisterer det bare i all sin avkledde enkelhet og passer kanskje for en skikkelig nybegynner i puslespill som likevel vil prøve noe slikt.

Dette er en annonse: