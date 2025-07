Lily James og Riz Ahmed tar et oppgjør med korrupsjon i Relay

Hvis du er på jakt etter en actionfilm i august, har produksjonsselskapet Bleecker Street kanskje det du trenger. Filmen, som er kjent som Relay, utforsker korrupsjon i næringslivet og hva som skjer når et stort selskap ønsker å få en varsler til å holde kjeft. Med full tyngde og trusler mot en person, viser denne filmen hvordan et selskap forsøker å beskytte de som er i faresonen ved å sette dem i kontakt med personell som er designet for å beskytte folk som ikke kan beskytte seg selv.

I hovedrollen som klienten spilles av Lily James, mens Riz Ahmed spiller beskytteren. Relay har også Sam Worthington, tilsynelatende i rollen som en av bedriftens håndhevere som ønsker å få James' varsler til å holde kjeft.

Relay Filmen regisseres av David Mackenzie og skrives av Justin Piasecki, og den kommer på kino så snart som i august. Sjekk ut traileren og sammendraget nedenfor.

"En megler av lukrative bestikkelser mellom korrupte selskaper og enkeltpersoner som truer dem, bryter sine egne regler når en ny klient søker hans beskyttelse for å holde seg i live."