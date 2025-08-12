Lily James redefinerer datingscenen ... to ganger, i Swiped

I dag er nettdating utrolig vanlig og velkjent, men slik har det ikke alltid vært. Det er dette den kommende Swiped vil se nærmere på, ettersom den dramatiserer livet til Whitney Wolfe Herd, kvinnen som var med på å grunnlegge Tinder og deretter også grunnla, og fortsatte å drive, Bumble.

Med Lily James i hovedrollen som Wolfe Herd, ser Swiped hvordan Wolfe Herd bidro til å gjøre Tinder til en global sensasjon, og hvordan hun innser at hun har skapt et monster som bare kan bekjempes med en rival som er tryggere for kvinner, nemlig Bumble. Herfra får vi se fremveksten av Bumble og de fortsatte konfliktene med Tinder.

Swiped har premiere på Disney+/Hulu allerede 19. september, og når det gjelder noen av de andre stjernene som er med, er Dan Stevens en del av rollebesetningen, der han heldigvis nok en gang spiller en karakter med en særegen aksent.

Sjekk ut traileren for Swiped nedenfor for å se om dette bør være på din seerliste.