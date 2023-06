Limbo- og Inside-skaperens Cocoon lanseres i september

HQ

De korte glimtene vi fikk av Cocoon under fjorårets Xbox & Bethesda Showcase gjorde mange av oss svært nysgjerrige. Nysgjerrigheten ble til stor interesse da vi fikk vite at Jeppe Carlsen, hoveddesigneren bak Limbo og Inside, er en av de dyktige utviklerne hos Geometric Interactive som lager spillet. Enda flere ble oppmerksomme på det under Summer Game Fest tidligere denne måneden, så kveldens nyhet er både spennende og bekymringsfull.

Annapurna har ikke bare gitt oss en ny trailer som viser mer av de hjernesmeltende gåtene og et glimt av en boss. De avslører også at Cocoon lanseres 29. september. For den perioden var ikke fylt med nok spennende spill allerede... Forhåpentligvis forsvinner ikke dette i skyggen av spill med mye høyere markedsføringsbudsjetter.