Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis gjenforenes i denne teaseren for Freakier Friday

Premieren på oppfølgeren til hitkomedien Freaky Friday nærmer seg, og nå har Disney sluppet den første teaseren med Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis. Begge gjentar selvfølgelig sine respektive roller fra den forrige filmen, og nok en gang må de bytte kropp. Men denne gangen er det ikke bare mor og datter som blir berørt - når enda flere familiemedlemmer blir innblandet i kaoset, når forvirringen nye høyder.

Freakier Friday Filmen er regissert av Nisha Ganatra og er basert på Mary Rodgers' bok med samme navn. I tillegg til Lohan og Curtis består rollelisten av Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer og Mark Harmon.

For Lohan markerer Freakier Friday nok et skritt på hennes lange reise for å gjenoppbygge den en gang så skadeskutte karrieren. Etter den noe uventede suksessen med Irish Wish forrige jul, er det gode sjanser for at dette kan bli nok en hit for skuespillerinnen, som ser ut til å gå fra klarhet til klarhet. Noe som selvfølgelig er flott for henne. Sjekk ut teaseren nedenfor.

Gleder du deg til Freakier Friday? Hva synes du om den forrige filmen, eller foretrekker du kanskje originalen fra 70-tallet?