Lindsay Lohan tar sikte på Mariah Careys Queen of Christmas-krone med Netflixs Our Little Secret

Julens ubestridte dronning er fortsatt Mariah Carey. Nå som oktober snart er over, er det snart den tiden da popstjernen tiner opp og vi begynner å høre den ikoniske musikken hennes på radiostasjoner absolutt overalt, absolutt hele tiden. I det siste har imidlertid én person forsøkt å ta opp kampen om denne kronen, for etter at hun kom tilbake i rampelyset, har vi sett skuespillerinnen Lindsay Lohan medvirke i filmer med juletema for Netflix, og den neste kommer i slutten av november.

Den heter Our Little Secret og er en komedie som handler om to ekser som virkelig ikke kommer overens, og som får i oppgave å tilbringe julen sammen når de oppdager at deres nye partnere faktisk er søsken. Pinlig!

Det offisielle sammendraget av handlingen sier: "To forsmådde ekser blir tvunget til å tilbringe julen under samme tak etter å ha oppdaget at deres nåværende partnere er søsken."

Our Little Secret har premiere på Netflix 27. november, og du kan se traileren for filmen nedenfor.