Lindsey Vonn "angrer ikke" etter utforkrasj: "Den eneste feilen er å ikke prøve"

Lindsey Vonn har delt sine følelser etter det alvorlige krasjet i Cortina d'Ampazzo søndag morgen, 13 sekunder etter at hun startet utforkjøringen, som førte til at hun måtte flys med helikopter og brakk benet, og forklarte at "korsbåndet og tidligere skader hadde ingenting med krasjet mitt å gjøre".

"I utforrenn kan forskjellen mellom en strategisk linje og en katastrofal skade være så liten som 5 centimeter. Jeg var rett og slett 5 centimeter for stram på linjen min da høyrearmen min hektet seg fast på innsiden av porten, vred meg og resulterte i krasjet mitt", skrev hun på Instagram. Hun har gjennomgått operasjoner og vil gjennomgå flere operasjoner for å fikse "et komplekst tibia-brudd som for øyeblikket er stabilt".

Vonn er historiens mestvinnende kvinnelige skiløper, som trakk seg fra sporten i 2019 på grunn av skader, men vendte tilbake i 2024 og forsøkte seg i sine siste olympiske leker som 41-åring, og la til ytterligere to seire til totalt 84 seire i verdenscuprenn.

"I går endte ikke OL-drømmen min slik jeg hadde drømt om. Det var ikke en eventyrlig slutt, det var bare livet. Jeg våget å drømme og hadde jobbet så hardt for å oppnå den.

Selv om gårsdagen ikke endte slik jeg hadde håpet, og til tross for den intense fysiske smerten den forårsaket, angrer jeg ikke på noe. Å stå i startboksen i går var en utrolig følelse som jeg aldri kommer til å glemme. Å vite at jeg sto der og hadde en sjanse til å vinne, var en seier i seg selv."

Lindsey Vonn svarer på kritikken etter OL-forsøket

Vonn har blitt kritisert av enkelte for å ha konkurrert bare ni dager etter at hun røk det fremre korsbåndet, en alvorlig skade som økte risikoen for enda mer alvorlige skader hvis hun ikke hvilte. Noen har sagt at valget hennes var "uansvarlig". I Instagram-innlegget sitt svarer hun på kritikken og håper at folk tar lærdom av historien hennes:

"Jeg visste også at det å sykle var en risiko. Det har alltid vært og vil alltid være en utrolig farlig sport. Og på samme måte som i skirenn tar vi risiko i livet. Vi drømmer. Vi elsker. Vi hopper. Og noen ganger faller vi.

Noen ganger blir hjertene våre knust. Noen ganger oppnår vi ikke de drømmene vi vet vi kunne ha hatt. Men det er også det som er det fine med livet; vi kan prøve. Jeg prøvde. Jeg drømte. Jeg hoppet.

Jeg håper at hvis dere tar med dere noe fra min reise, så er det at dere alle har mot til å våge stort. Livet er for kort til ikke å ta sjanser. For den eneste fiaskoen i livet er å ikke prøve."