Lindsey Vonn dukker opp igjen uten krykker på Met Gala, tre måneder etter OL-ulykken

Den amerikanske alpinisten Lindsey Vonn har dukket opp på Met Gala igjen, tre måneder etter at hun brakk beinet under vinter-OL i Milano-Cortina, etter et fryktelig fall som nesten førte til at hun mistet beinet i en av de fem operasjonene hun måtte gjennom.

41-åringen, som har vunnet fem olympiske medaljer, ni verdensmesterskap og 84 seire i alle de seks alpinkategoriene, er også en av de mest innflytelsesrike idrettsutøverne i USA, og dette var hennes tredje opptreden på innsamlingsgallaen på Metropolitan Museum of Arts etter 2010 og 2013, ledet av Anna Wintour, tidligere Vogue-redaktør som er gjenstand for The Devil Wears Prada-filmene.

Vonn sa at hun var veldig spent på begivenheten, og forlot krykkene for første gang siden operasjonene, hjulpet til å gå opp trappene av motedesigneren Thom Browne, som hun har jobbet for i lang tid. "Det er teknisk sett meningen at det skal være den første dagen jeg kan gå litt uten krykker. Så fra starten til toppen av trappen, hvis jeg klarer det uten krykker, er det en stor seier", sier Vonn til People.