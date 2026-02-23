Lindsey Vonn er endelig ute av sykehuset, etter at hun nesten fikk amputert beinet

HQ

Etter sitt forferdelige fall i begynnelsen av de olympiske vinterlekene i 2026 feiret Lindsey Vonn at hun endelig er ute av sykehuset etter to uker "liggende i en sykehusseng nesten helt immobil". Hun har fått lov til å dra til et hotell, men kan ikke fly hjem ennå, på grunn av den alvorlige benskaden ... som nesten kostet henne en amputasjon.

"Jeg håper jeg har forklart skaden min godt nok. Jeg er ikke lege, så hvis jeg ikke forklarer noe perfekt, må du ha meg unnskyldt. Da skaden skjedde, var situasjonen ganske utfordrende på mange måter, men til slutt fikk jeg kontroll over situasjonen igjen. Igjen, takk til Dr. Tom Hackett", skrev den 41 år gamle skiløperen på et nytt Instagram-innlegg mandag.

I videoen forklarer hun at hun fikk et fullstendig skinnebensbrudd og at "alt var i stykker". Hun fikk kompartmentsyndrom, der for mye blod i ett område av beinet knuste alt, inkludert muskler, nerver og sener, noe som var ekstremt smertefullt. "Dr. Tom Hackett reddet beinet mitt. Han reddet beinet mitt fra å bli amputert", forklarer hun. Hackett utførte en fasciotomi, "der han skar opp begge sider av beinet mitt og på en måte fileterte det opp ... lot det puste, og han reddet meg."

"Nå skal jeg fokusere på rehabilitering og gå fra rullestol til krykker i løpet av noen uker. Det vil ta rundt ett år før alle knoklene har grodd, og så vil jeg bestemme meg for om jeg vil ta ut alt metallet eller ikke, og deretter gå tilbake til operasjonen og endelig fikse korsbåndet".