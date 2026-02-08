Lindsey Vonn faller alvorlig en uke etter å ha pådratt seg en korsbåndsskade i vinter-OL

HQ

Lindsey Vonn falt stygt under vinter-OL i utfor søndag morgen, bare sekunder etter at hun hadde startet utforkjøringen. Hun mistet kontrollen og fløy flere meter opp i luften før hun traff snøen stygt. Hun ble hentet med helikopter mens tilskuerne i Olimpia delle Tofane-løypa i Cortina sto i stillhet og deretter applauderte for den 41 år gamle amerikanske skiløperen, som hadde synlige smerter.

Vonn hadde pådratt seg en svært alvorlig kneskade for litt over en uke siden, da hun røk det fremre korsbåndet på venstre side. Til tross for risikoen bestemte hun seg for å fremskynde rekonvalesensen og likevel konkurrere i Cortina, vel vitende om at det sannsynligvis ville bli hennes siste OL.

Men dette fallet, i tillegg til skaden forårsaket av forrige ukes fall, kan bety den definitive slutten på konkurransekarrieren til Vonn, en legende i sporten.

Vonn har rekorden for flest verdenscuptitler i utfor, åtte mellom 2008 og 2016. Hun vant 84 ganger i verdenscupen, inkludert 12 i Olimpia delle Tofane-løypen i Cortina i Italia. Hun har også vunnet tre OL-medaljer, hvorav ett gull, til tross for mange skader som gjorde at hun noen ganger gikk glipp av hele sesonger, blant annet i 2014, da hun gikk glipp av OL i Sotsji.

Da hun la opp i 2019 på grunn av skader, var hun allerede den mest dekorerte kvinnelige skiløperen gjennom tidene, men etter å ha gjennomgått en omfattende operasjon, inkludert en delvis kneprotese med titan, kom hun tilbake til sporten i 2024, og oppnådde ytterligere to seire og fem pallplasser siden.