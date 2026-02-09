Lindsey Vonn har gjennomgått to operasjoner etter fallet i OL

HQ

Lindsey Vonn, tidenes mest dekorerte kvinnelige skiløper, ble operert to ganger i beinet etter det alvorlige styrtet søndag morgen, da hun mistet kontrollen og fløy i luften bare 13 sekunder etter at hun hadde startet utforkjøringen. Hun brakk beinet, og ifølge nye kilder fra Reuters måtte hun gjennomgå to operasjoner, noe som vil hjelpe henne med å stabilisere seg og forhindre komplikasjoner knyttet til hevelse og blodgjennomstrømning.

Vonn bestemte seg for å konkurrere ni dager etter at hun røk det fremre korsbåndet i høyre kne, en bragd som ble hyllet av noen, men også kritisert av andre, som mente det var for risikabelt og uansvarlig, først og fremst for henne selv, men også for dem som måtte ha henne som et forbilde.

Ifølge Reuters valgte det amerikanske ski- og snowboardlaget et sykehus i Treviso, 125 km fra Cortina d'Ampezzo, Ca' Foncello Hospital, på grunn av deres nevrokirurgiske avdeling. "På ettermiddagen gjennomgikk hun en ortopedisk operasjon for å stabilisere bruddet hun hadde pådratt seg i venstre ben", opplyser sykehuset, som ikke nevner noen annen operasjon.

Laget har ikke sendt ut en ny uttalelse etter den korte meldingen søndag ettermiddag, der de sa at Vonn var "i stabil tilstand og i gode hender".