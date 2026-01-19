Link og Ganon tørner sammen i Lego The Legend of Zelda: Ocarina of Time sett

HQ

Neste trinn i Legos partnerskap med Nintendo er avslørt, da det nå er avslørt et nytt sett som passer inn i The Legend of Zelda samling. Dette er et sett basert på The Legend of Zelda: Ocarina of Time, og det skildrer den berømte Final Battle mellom Link, Zelda, og Ganon, alt ved sistnevntes ødelagte slott.

Dette settet spenner over totalt 1,003 stykker, og har en samling interaktive elementer som inkluderer skjulte skatter og en gjennomsiktig fe Navi, alt på toppen av tre minifigurer av Link, Zelda, og Ganondorf også.

Når det gjelder hva du kan forvente av settet, beskriver Lego det som følger: "Settet fanger dramaet og intensiteten i den endelige konfrontasjonen med et smuldrende slottstårn og murstein som skjuler tre Recovery Hearts. Ved å trykke på en knapp bryter ruinene ut når lokkmekanikken sprekker opp, og Ganondorf reiser seg fra ruinene, klar til kamp."

Settet er tilgjengelig for forhåndsbestilling i dag, og lanseres offisielt 1. mars til en pris av £ 99,99/€ 119,99. Det er ikke et massivt sett, da det bare er 17 cm høyt, 29 cm bredt og 18 cm dypt.

Kommer du til å sikre deg dette settet sammen med Great Deku Tree -settet ditt?