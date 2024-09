Linkin Park avslører ny vokalist og annonserer kommende album

HQ

Da Chester Bennington dessverre gikk bort i 2017, virket det som om det var kroken på døra for rap-rockbandet Linkin Park, all den tid de hadde mistet sin ikoniske frontmann. I går ble det imidlertid avslørt at dette ikke vil være tilfelle, ettersom bandet gjenforenes og også har funnet en ny vokalist.

Det blir Dead Saras Emily Armstrong som overtar oppgavene som Bennington tidligere var kjent for, og med denne kunngjøringen i bakhodet har Linkin Park også avslørt et nytt album ved navn From Zero. Dette albumet vil bli fremført på turné rundt om i verden, og i tillegg har vi fått se en tidlig fremføring av en av de nye låtene, The Emptiness Machine.

For alle som fortsatt er nysgjerrige på hvordan Armstrong vil takle noen av bandets mer ikoniske sanger, kan du også se en snutt av Numb fremført under annonseringsshowet i går.

