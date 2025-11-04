Linkin Park blir headliner på Download Festival i 2026

HQ

Gjør deg klar til å skrike teksten til Numb til du får vondt i halsen, for nu-metal-bandet Linkin Park blir headliner for Download Festival 2026, som går av stabelen fra 10. til 14. juni. Linkin Park får selskap av Limp Bizkit og Guns N' Roses som de andre hovednavnene.

Pendulum, Cypress Hill, Babymetal, Black Veil Brides, Trivium, Mastodon og mange flere vil fylle Donington Park i Leicestershire når Download Festival 2026 sparkes i gang. Med Linkin Park i spissen, markerer dette første gang et kvinneledet band har headlinet Download siden starten i 2003. Som BBC har skrevet, er dette også første gang Limp Bizkit headliner festivalen.

Linkin Park ble reformert i fjor med Emily Armstrong som ny vokalist. Etter Chester Benningtons død i 2017 var noen fans motvillige til å akseptere en ny vokalist. Benningtons familie har til og med kritisert Linkin Park for å prøve å erstatte ham. Linkin Park-grunnlegger Mike Shinoda har siden sagt at Armstrong ikke prøver å erstatte noen.

Armstrong havnet også i en viss kontrovers da fansen påpekte hennes støtte til den voldtektsdømte Danny Masterson og hennes tilsynelatende bånd til Scientology-kirken. Noen fans er imidlertid bare glade for å se ny Linkin Park-musikk komme til bibliotekene sine, og vil skynde seg for å komme i en god posisjon for deres opptreden når Download kommer.

Dette er en annonse: