Linkin Park debuterer med ny remix på Champions League Final Kick Off Show 31. mai

De siste årene har UEFA gjort det til en vane å gjøre sport til et globalt spektakel, på"amerikansk vis", og Champions League-finalen 31. mai, en av årets mest fulgte fotballkamper, får et spesielt musikkshow med det amerikanske rockebandet Linkin Park.

Bandet slapp i dag en forhåndsvisning av hva de vil bringe til "UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi" (sic): en remiks av bandets gamle riff (som Numb) med "severdighetene og lydene fra UEFA Champions League". Du store min.

Linkin Park ble kjent på begynnelsen av 2000-tallet som et alternativt rockeband ledet av vokalist Chester Bennington, som døde av selvmord i 2017. Men i 2024 vendte bandet tilbake med den nye vokalisten Emily Armstrong, og ga ut sitt første album siden 2017, From Zero, og startet en pågående verdensomspennende turné.

Finalen på Champions League spilles 31. mai på Allianz Arena i München, hjemmebanen til Bayern, som spiller kvartfinalerückspiel mot Inter i kveld.