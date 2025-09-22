Links andre Zelda-eventyr har kommet på Nintendo Music

HQ

En ny uke betyr ny musikk for Switch Online -tjenesten Nintendo Music, og denne uken er intet unntak. Nintendo legger nå til et av sine mest klassiske Zelda-spill, nemlig Links andre eventyr noensinne: Zelda II: The Adventure of Link til NES fra 1987.

Det var enormt innovativt for sin tid, med en tidlig versjon av en oververden og et ekte nivåsystem (noe som siden har vært savnet i Zelda-serien), og det var faktisk mer et klassisk japansk rollespill. For å gjøre det hele enda bedre gir Nintendo også ut Famicom Disk System -versjonen, som aldri ble lansert i Vesten. Til sammen er hvert lydspor omtrent 16 minutter langt.