Linus Tech Tips svarer på kritikken og innstiller all innspilling og produksjon i en uke.

HQ

Det har vært noen turbulente dager for en av YouTubes største og mest innflytelsesrike personer, Linus Gabriel Sebastian og hans videoimperium Linus Media Group. Det kanadiske selskapet, med mer enn 27 millioner abonnenter, havnet i en stor kontrovers etter at Gamers Nexus publiserte en lang og grundig video som avslørte at LTT og arbeidsflyten deres (dessverre) ofte var full av faktafeil.

Linus' vanligvis svært glade og positive fans ble ekstra opprørte da det gjaldt en situasjon med en oppstartsbedrift og deres beste og egentlig eneste levedyktige prototype på den tiden, som LTT fullstendig forvrengte og senere også forsøkte å auksjonere bort. Dette til tross for at det aktuelle selskapet ba om å få den sendt tilbake. Linus valgte på sin side å svare på kritikken i et foruminnlegg.

I kjølvannet av dette har også andre, langt mer alvorlige anklager om seksuell trakassering blitt brakt frem i lyset av en tidligere ansatt som fortalte om sine opplevelser. Men også om den urimelige arbeidsmengden og tempoet som ble forventet av henne. Til manges overraskelse (og glede) har Linus Media Group nå svart seriøst på kritikken med en 20 minutter lang video der vi, i tillegg til Linus selv, hører flere av selskapets nøkkelpersoner snakke. Deriblant den nyutnevnte direktøren.

Som følge av dette vil LTT nå sette all innspilling og produksjon på pause i en uke for å fokusere på problemløsning og en bærekraftig, fornuftig modell for fremtiden. Linus selv har også kommentert klippet og sier følgende:

"Vi har hørt tilbakemeldingene fra fellesskapet vårt og fra teamet vårt internt, og inntektsgenerering har blitt slått av for denne videoen. Oppdatering 1: Jeg har blitt oppmerksom på at Billet Labs har sensurert prisen på prototypen av vannblokken i Reddit-innlegget. Vi ble aldri bedt om å holde denne informasjonen privat."

"Og med tanke på at kildene våre i denne saken var vår egen korrespondanse med dem og ikke Reddit, visste vi ikke at vi skulle ta med sensuren. Nå er det nok ikke så mye vits i å Streisand-effektere det, men jeg skal uansett sladde det på YouTube, og vi skal få det sladdet på Floatplane så snart en av redaktørene våre er våken -LS."

Følger du med på LTT, og hva tenker du om situasjonen?