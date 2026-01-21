Linux-baserte Jolla forhåndsbestillinger nærmer seg maksimumsbeløpet

HQ

Jolla fra Finland lager en modulær smarttelefon med høyt personvern som er i ferd med å stenge forhåndsbestillingsperioden. De siktet på minst 2000 enheter, i skrivende stund er antall forhåndsbestilte telefoner 7585, med de to første batchene som er stengt og sendt til produksjon, med den tredje batchen som fortsatt er åpen i en måned til før produksjonen starter.

Telefonene er priset til 579 Euro, og i tillegg til en åpen dekselplattform, tilbyr den et modulært bakdeksel som kan byttes ut av brukeren, og det samme gjelder for batteriet.

Telefonen har 5G med dobbelt sim-kort, 12 GB minne, 256 GB lagringsplass, en fysisk personvernbryter og som noe spesielt bruker den det Linux-baserte Sailfish OS, som også er kompatibelt med Android. skjermen er 6,39", 390ppi AMOLED og Gorilla glass, med et hovedkamera på 50 MP og et 13 MP Ultra wide. Batterikapasiteten er 5.500 mAh.

Dette gir en telefon som er uavhengig laget, og lover ingen sporing av brukeren. Sailfish OS garanterer 5 års oppdateringer, og eksterne analysedata sendes bare når brukeren spesifikt tillater det.

Designet er "skandinavisk stil i sin reneste form", med tre farger å velge mellom, og funksjoner som blir bestemt ved avstemning i lokalsamfunnet før de går i produksjon.

Du finner forhåndsbestillingen her.

