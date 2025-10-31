Linux-boomen er reell: 90 % av Windows-spillene kjører nå på plattformen

HQ

Spilling på Linux har lenge vært noe av et prosjekt. Et paradis for geeks. Det er i hvert fall slik ordtaket lyder. Og selv om det har blitt mye bedre de siste årene, har plattformen fortsatt et ufortjent rykte på seg for å være tungvint og upraktisk når det gjelder å spille spill.

Men sannheten er at ting ikke bare har blitt bedre; hele landskapet har forandret seg. Mye av det er selvfølgelig takket være Proton og WINE - men ikke minst Steam Deck.

Ifølge fersk statistikk kjører faktisk nesten 90 % av alle Windows-spill nå på Linux. Noe som selvfølgelig er fantastisk med tanke på at Windows 10 er en tikkende tidsbombe når det gjelder sikkerhet, og at mange brukere enten ikke vil eller ikke kan oppgradere til Windows 11.

Det er imidlertid verdt å merke seg at ikke alt er en dans på roser. Du må regne med noen humper i veien, og et par av de virkelig store og populære flerspillerspillene der ute nekter fortsatt å støtte Linux av en eller annen tåpelig grunn.

Men hvis du er interessert i enspiller- og indiespill, er Linux mer levedyktig og kapabel enn noensinne. Så hvis du er klar for noe nytt eller bare vil bryte deg løs fra Microsoft. Nå er tiden inne, og ting vil bare bli bedre herfra.

Spiller du på Linux?