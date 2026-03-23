Lionel Jospin, tidligere fransk statsminister, dør 88 år gammel

Lionel Jospin, som var Frankrikes statsminister fra 1997 til 2002, er død i en alder av 88 år, ifølge kilder i Sosialistpartiet.

Jospin huskes for sitt uventede nederlag i presidentvalget i 2002, da den høyreekstreme lederen Jean-Marie Le Pen gikk videre til andre valgomgang foran ham i en historisk overraskelse. Resultatet førte til at Jospin umiddelbart trakk seg fra det politiske liv.

I løpet av sin tid ved makten gjennomførte Jospin en blanding av progressive og markedsorienterte reformer. Hans regjering reduserte arbeidsuken til 35 timer, utvidet tilgangen til helsetjenester og innførte borgerlig samliv for både likekjønnede og ulikekjønnede par. Samtidig gjennomførte han betydelige privatiseringer, og hans politiske standpunkt ble oppsummert med uttrykket: "Ja til markedsøkonomi, nei til et markedssamfunn."

Han regjerte i en periode sammen med president Jacques Chirac, og fokuserte i stor grad på innenrikspolitikk mens Chirac tok seg av utenrikspolitikken.

Jospin ble født i 1937 og steg i gradene i sosialistpartiet under François Mitterrands mentorskap, og senere ledet han en ny generasjon politikere, deriblant François Hollande.

Til tross for økonomisk vekst og fallende arbeidsledighet slet Jospin med å få kontakt med velgerne på et personlig plan. Hans strenge image og en fragmentert venstreside bidro til hans nederlag i 2002, da flere venstreorienterte kandidater delte stemmene.

Etter at han forlot frontlinjen i politikken, fortsatte han å være aktiv i det offentlige liv, blant annet som leder for en reformkommisjon under Hollande i 2012, som hadde som mål å forbedre den politiske etikken.