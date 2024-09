Lionsgate går sammen med et AI-selskap for å utforske "muligheter for å skape innhold"

HQ

Det er få moteord som er mer fryktet og mislikt i underholdningsbransjen akkurat nå enn kunstig intelligens. AI har vært gnisten som har utløst streiker og stor oppstandelse de siste årene, og selv om mange har håpet at vi er på vei i en retning der AI ganske enkelt brukes til å muliggjøre og forbedre noen av de mer hverdagslige og kreativt mindre viktige oppgavene, ringer det noen alarmklokker i produksjonsgiganten Lionsgates siste partnerskap.

I henhold til pressemeldingen har Lionsgate inngått et partnerskap med AI-selskapet Runway. Avtalen skal visstnok dreie seg om å bruke AI til å "utvikle banebrytende, kapitaleffektive muligheter for innholdsproduksjon" ifølge nestleder Michael Burns.

Runway Administrerende direktør Cristóbal Valenzuela har hevdet at dette partnerskapet ganske enkelt vil gi "kunstnere, skapere og studioer de beste og kraftigste verktøyene for å utvide arbeidsflyten og muliggjøre nye måter å gi liv til historiene sine på". Men en avtale som dette gir deg absolutt ikke mye tro på fremtiden til Lionsgate som et kreativt selskap.

Det er unødvendig å si at fans av Lionsgate allerede viser misnøye med dette partnerskapet, og noen på X hevder at det er "latterlig" og at "vi sakte ødelegger kunsten", mens andre peker tilbake på den bisarre Megalopolis-traileren for noen uker siden som tilsynelatende brukte AI for å inkludere falske kritikersitater... Bare tiden vil vise hvordan dette vil fungere for produksjonsgiganten.

