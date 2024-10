Lionsgate går sammen med Red Barrels for en Outlast-film

Du bør forberede deg på det verste. En av de mest skremmende videospillseriene gjennom tidene har blitt utnyttet av en Hollywood-produksjonsgigant som sin siste satsing på tilpasninger. Lionsgate går sammen med Red Barrels for å gjøre den stadig foruroligende Outlast til en spillefilm, og for å oppnå en slik bragd har de vervet en samling skrekkveteraner.

I spissen for prosjektet står Roy Lee, best kjent som produsent på It, Barbarian, Late Night with the Devil, og Strange Darling. Han skal samarbeide med Red Barrels JT Petty, som har fått i oppgave å skrive manuset.

I en pressemelding uttalte Lee følgende om prosjektet: "Da Outlast ble lansert i 2012, endret det landskapet for skrekkspill, og satte en ny standard for fordypning i sjangeren. Den dype, fremvoksende historien har gitt et perfekt grunnlag for å skape en film som dykker ned i de psykologiske og fysiske redslene som er kjernen i serien. Jeg gleder meg til å bringe denne unike verdenen til live for både nye seere og seriens dedikerte fans."

Red Barrels medstifter og kreativ direktør David Chateauneuf kommenterte også nyheten ved å legge til: "Som inkarnerte fans av skrekk i alle medier er vi i Red Barrels store beundrere av Roy Lees og Lionsgates arbeid. Gamle og nye skrekkfilmer har hatt en ubestridelig innvirkning på franchisen vår opp gjennom årene, og å nå få muligheten til å jobbe med en Outlast-film med ekte skrekklegender er en drøm, eller rettere sagt et mareritt, som går i oppfyllelse."

Det er for øyeblikket ingen lanseringsdato eller noe lanseringsvindu for prosjektet, men med kjerneteamet på plass vil vi forhåpentligvis begynne å se en meningsfull utvikling og en rask forproduksjon.