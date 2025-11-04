Lionsgate har nå alle rettighetene de trenger for å lage Rambo-filmer og mer

HQ

Sylvester Stallone kan ha gjort sin siste opptreden som Rambo i 2019s Rambo: Last Blood, men det betyr ikke at Hollywood er ferdig med karakteren. Deadline rapporterer at Lionsgate og Millennium Films har signert en avtale om å produsere en Rambo-prequel som vil utforske vår titulære helts yngre dager og militære bakgrunn.

Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before, Black Adam) ser ut til å være klar for rollen som John Rambo, og Sisu-filmskaperen Jalmari Helander er så godt som bekreftet som regissør. Med avtalen på plass, bør det ikke ta lang tid før detaljer om manus, flere skuespillere og andre detaljer begynner å dukke opp. Vi kommer selvfølgelig tilbake når vi vet mer.