Lionsgate inngår avtale med KI-selskapet Runway

Hvis du trodde Lionsgate ikke kunne ta en dårligere avgjørelse etter lanseringen av Borderlands-filmen er det bare å sette deg ned, for nå har de annonsert et partnerskap med KI-selskapet Runway for å skape og trene opp en ny KI-modell.

Denne modellen er designet for å hjelpe Lionsgate Studios, filmskapere, regissører og andre med å forbedre arbeidet deres. Det er en haug med KI-jargong der inne som ikke egentlig forklarer hvordan KI vil hjelpe skaperne, noe som ikke støtter opp under saken.

"Vi er forpliktet til å gi kunstnere, skapere og studioer de beste og kraftigste verktøyene for å utvide arbeidsflyten deres og muliggjøre nye måter å bringe historiene sine til liv," sa Runway CEO Cristóbal Valenzuela. "Kunstens historie er teknologiens historie, og disse nye modellene er en del av vår kontinuerlige innsats for å bygge transformative medier for kunstneriske og kreative uttrykk ... Lionsgate har et utrolig kreativt team og en klar visjon for hvordan KI kan hjelpe dem i arbeidet deres - vi gleder oss til å bidra til å gi liv til ideene deres."</em>

Ettersom denne nye KI-modellen er under opplæring, kan det ta litt tid før vi ser innsatsen hos Lionsgate komme til å bære frukter. Likevel er det et stort navn studio som omfavner bruken av KI, noe som helt sikkert vil forårsake et bål over på sosiale medier.

Hva synes du om at Lionsgate slår seg sammen med Runway?