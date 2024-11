Lionsgate-sjef på Borderlands: "Alt som kunne gå galt, gikk galt"

HQ

Lionsgate har hatt et ganske så som så år. Katastrofen med Borderlands -filmen var absolutt et slag, og mens studioet ser frem til å skape en mer fristende avtale for investorer, snakker Lionsgate-sjef Jon Feltheimer om hva som gikk galt i forrige kvartal.

I et intervju fra The Hollywood Reporter, Feltheimer holder ikke tilbake på Borderlands. "Nesten alt som kunne gå galt, gikk galt", sier han. "Den ble liggende på hylla for lenge under pandemien, og omarbeidelser og stigende renter gjorde at den havnet utenfor sikkerhetssonen til våre vanlige, strenge økonomiske modeller."

Borderlands tjente inn beskjedne 31 millioner dollar på kino, sammenlignet med et produksjonsbudsjett på 115 millioner dollar. Hvis det finnes et lyspunkt her, er det at selv om filmen var en katastrofe, har spillene dratt nytte av lanseringen.