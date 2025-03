Lionsgate: "Vi jobber med en femte John Wick-film"

HQ

John Wick er kanskje død, ifølge Keanu Reeves, men døden er i beste fall en liten fartsdump i Hollywood, og utallige filmhelter har kommet tilbake fra den andre siden opp gjennom tiårene. Nå er det en klar indikasjon på at John Wick kan gjøre comeback.

I et intervju på ComicBook.com med Jenefer Brown, Head of Global Products & Experiences hos Lionsgate, bekrefter hun åpent at en femte John Wick-film er på trappene:

"Denne verdenen fortsetter å vokse og utvide seg på utrolige måter. Det neste vi skal gjøre er selvfølgelig Ballerina, som er vår første spin-off-film, og [vi] gleder oss til den kommer ut i verden. Vi har selvfølgelig annonsert at vi jobber med en femte John Wick-film. Jeg tror det kommer flere spinoffs, en TV-serie og et videospill."

Dette fikk selvfølgelig ComicBook.com til å gispe etter luft og be om en oppklaring, hvorpå hun sa :

"Vi har fortalt at vi utvikler en femte John Wick-film ... [John Wick] er kanskje [død]. Vi venter alle spent på å finne ut av det."

Hvorvidt Reeves faktisk kommer tilbake er fortsatt usikkert, men det føles som om han er en ganske viktig ingrediens for å få John Wick til å føles som John Wick, synes du ikke?

Den 6. juni har spinoffen From the World of John Wick: Ballerina premiere på kino. Wick vil dukke opp kort i den filmen, og kanskje får vi vite mer om et mulig nytt eventyr?