Lisa: Definitive Edition (Den smertefulle, den gledelige)

Jeg har tenkt mye på hvordan jeg skal begynne å snakke om Lisa: Definitive Edition. På den ene siden har vi et (ikke bare ett, men to!) RPG-eventyrspill i klassisk stil, inspirert av Mother -serien (her i Europa kjenner vi det som EarthBound) både kunstnerisk og teknisk. På den annen side er dette en av de mest hjerteskjærende, harde og ubehagelige historiene jeg noensinne har sett i et videospill. Og det er spillets eneste utvikler, skaperen, komponisten og utvikleren Austin Jorgensen, også kjent som Dingaling, som holder balansen. Så er Lisa: Definitive Edition et godt videospill? Svaret er like varierende som hver enkelt spiller som får prøve det.

Det første som vil overraske, er at selv om dette er en "definitive edition", mangler det grunnleggende spillet i serien. Lisa: The First er ikke inkludert, og karakteren som har gitt serien dens navn (og som delvis dukker opp i enkelte øyeblikk sammen med hovedpersonene her), fungerer også som en av trådene som binder sammen hele fortellingen. Det er en delvis forståelig avgjørelse. For det første fordi Lisa: The First er et amatørspill laget med RPG Maker. For det andre fordi den tragiske historien kan hentes nettopp fra scenene og dialogene med karakterene i The Painful og The Joyful. Men hvis du ikke vil gå glipp av for mye, er dette den eneste forutsetningen du trenger å vite: Lisa begikk selvmord som barn, og minnet om henne fortsetter å hjemsøke storebroren Brad.

Som jeg allerede har nevnt, er Lisa: The Painful og Lisa: The Joyful direkte inspirert av EarthBound (en av 90-tallets største forbrytelser er at vi i Europa ikke fikk tilgang til dette vidunderet før Wii U's digitale butikk, selv om det for øyeblikket kan nytes via Nintendo Switch Online). Kjernen er et rollespill med turbasert kamp og et sterkt fokus på samtaler og dialog mellom karakterene. De uventede hendelsene og enkle animasjonene står i kontrast til den dype fortellingen og karakterutviklingen.

Men der Shigesato Itois 90-tallshistorie var mer fargerik og barnslig, er det her en voksen fortelling som handler om konsekvensene av handlingene våre, hvordan vi møter slutten og hva arven etter oss blir. Det er ingen tvil om at det er historiene som har størst appell: Brads historie og Buddys historie.

Brads historie - Den smertefulle

Det faktum at åpningssekvensen i Lisa: The Painful er et barn som blir banket opp av en gruppe bøller, er bare en forsmak på det som kommer. Brad er en plaget ung mann som lider under farens overgrep og fraværet av søsteren Lisa. Neste scene utspiller seg mange år senere, da jorden (eller Olathe, som den heter i dette universet) har vært utsatt for en apokalypse som har utslettet alle kvinner og all sosial orden, og redusert menneskeheten til stridende klaner, galninger og krigsherrer som kjemper om restene. Brad er nå voksen, bor sammen med vennene han har hatt hele livet og er hektet på Joy, et stoff som undertrykker synene og paranoiaen hans om faren og søsteren Lisa. En dag, mens han vandrer gjennom ødemarken, finner han en gråtende baby og tar den med hjem. Der oppdager han at det er en jente (den siste på jorden) og bestemmer seg for å gjøre opp for sine synder ved å oppdra henne som sin egen og holde henne skjult for verden. Dette høres kanskje flott ut i teorien, men sannheten er at etter hvert som barnet (Buddy) vokser opp, ser hun mer og mer på seg selv som en fange snarere enn et menneske.

Da Brad en dag kommer hjem, finner han ut at alle vennene hans er døde og Buddy er forsvunnet, og han begir seg ut på et korstog for å få henne tilbake. Underveis møter han venner (opptil 30 figurer kan bli med i gruppen som allierte i kamp) og fiender, som alle har en unik utvikling og bakgrunnshistorie, noe som gjør hvert spill unikt. I den endelige versjonen er det også lagt til nye dialogsekvenser og sideoppdrag. Vennene er ikke bare unike på grunn av hvordan de kan hjelpe oss, men også på grunn av den tyngden livene deres får, med de vanskelige valgene som spillet snart legger på bordet. Disse valgene kan være å velge mellom livet til en venn eller eiendelene våre, andre ganger kan det være å miste en arm, og andre ganger kan det være å selge kroppen vår som et rent sexleketøy. Jeg har allerede snakket om hvor urovekkende Lisa: Definitive Edition kan være, men problemer som voldtekt, barnemishandling, narkotika, umotivert vold og selvmord er normalisert i denne verdenen. Og hvert skritt vi tar, kan være det siste for oss eller vennene våre.

Det er også fordi du sjelden vet hvem eller hva som lurer rundt hjørnet. Møtene er skriptet, ja, men du vet aldri om du er klar til å ta knekken på fienden eller gruppen av fiender som venter. Gjenstandshåndtering blir avgjørende, både når det gjelder forbruksvarer for å gjenvinne liv og for å utføre kraftige angrep. Tomme flasker kan brukes til å oppbevare suppe eller til å lage brannbomber, og det skader aldri å ha et godt lager av Joy i tilfelle du blir nervøs og de fysiske angrepene dine mister effekten (det er så mange begrensninger og karaktermodifikatorer her at det er overveldende).

Velsignede molotovcocktails. Jeg er nå takknemlig for at jeg brukte halvannen time og et dusin liv på å få tre av dem, ellers hadde jeg ikke klart å beseire den første styggedommen. Dette er noen av de sterkeste motstanderne i spillet, og muligens de som vil gi deg mest irritasjon og permanente alliansedødsfall. Ja, de har nå introdusert en Painless Mode (en enklere modus), men det gjør bare det som er et tøft og krevende spill som få andre.

Hvis du har kommet så langt, kan det virke som om jeg har lidd meg gjennom hvert eneste steg i spillet, men ingenting kunne vært lenger fra sannheten. Lisa: Definitive Edition er smerte, men det er også mye å le av. Hver eneste hendelse eller situasjon har et komisk tilsnitt som veksler mellom denne verdens galskap og den surrealistiske dialogen til menn som noen ganger setter sitt håp eller sitt liv på en sang, eller til og med en kylling. Men når Brads historie i Lisa: The Painful tar slutt, føler vi en tomhet og uro som sjelden formidles i et så visuelt enkelt verk. Og etter Brad er det Buddys tur.

Buddys historie - The Joyful

Lisa: The Joyful er identisk i tone og gameplay, og fokuserer på Buddys soloeventyr rundt om i verden som den eneste kvinnen på jorden. Det betyr at hun, i tillegg til konstant fysisk og seksuell fare, har utviklet en nesten psykotisk mistillit til resten av verden, noe som (med få unntak) gjør dette til en soloodyssé. The Joyful inneholder også noen av de nye dialogene og tøffere situasjoner, som anger for slutten på det forrige spillet.

Man kan si at Lisa: The Joyful handler om forsoning og selvforsoning, men det er noe spilleren selv må finne ut av. Hvis du har savnet mer episke kamper, har The Joyful de hardeste kampene til nå (og noen nye avslutninger), så du kan spille historien på nytt og aldri oppleve den på samme måte.

Alt i alt er Lisa: Definitive Edition den beste måten å nyte denne tøffe historien på, som engasjerer og dømmer deg som spiller på en måte som få spill kan tilby, selv blant de store budsjettspillene. Selv om Dingaling lovet offisielle oversettelser til 12 nye språk, har den etterfølgende oppdateringen ennå ikke kommet, og er bare tilgjengelig på engelsk. Kanskje avskrekker det noen, kanskje er historien for mye for andre. Vanskelighetsgraden (selv om det nå finnes en enklere modus) vil også få noen modige spillere til å gi opp. Men de som kommer seg til slutten, vil bli berørt av noe helt spesielt og forandret for alltid. Og er det ikke det vi alle spiller for?